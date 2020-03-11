لمحبى المواقع المميزة و وكمان باقل سعر للمتر فى البوابة الاولى

شقة 190 م واجهة ناصية منطقة ب 3 غرف 2 حمام مطبخ رسيبشن 3 قطع بلكونة تتميز ب - الشقة سوبر لوكس - ناصية مافيش حاجة على مناور - دور تانى - اسانسير شغال - قريبة من شارع جاردينياا اشهر شوارع الحدايق - قريبة لشارع الثروة المعدنية - قريبة لموقف الحدائق - قربهاا من البوابة الاولى - قريبة من جميع الخدمات - العمارة متشطبة مداخل و سلالم وواجهة - الارض مسجله عقاريأ والمبني مرخص بالكامل وبة كافة المرافق - لو بتدور علي شقه في حدائق الاهرام احنا فى شركة نيولايف للعقارت بنوفرلك مساحات مختلفة و وحدات متنوع