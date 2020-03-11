لمحبى المواقع المميزة و وكمان باقل سعر للمتر فى البوابة الاولى

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تفاصيل الإعلان
شقة 190 م واجهة ناصية منطقة ب 3 غرف 2 حمام مطبخ رسيبشن 3 قطع بلكونة تتميز ب - الشقة سوبر لوكس - ناصية مافيش حاجة على مناور - دور تانى - اسانسير شغال - قريبة من شارع جاردينياا اشهر شوارع الحدايق - قريبة لشارع الثروة المعدنية - قريبة لموقف الحدائق - قربهاا من البوابة الاولى - قريبة من جميع الخدمات - العمارة متشطبة مداخل و سلالم وواجهة - الارض مسجله عقاريأ والمبني مرخص بالكامل وبة كافة المرافق - لو بتدور علي شقه في حدائق الاهرام احنا فى شركة نيولايف للعقارت بنوفرلك مساحات مختلفة و وحدات متنوع
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: yasmeen sayed
التليفون: 01211558932

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 130 ب شارع جاردينيا البوابة الولى حدائ الاهرام- حدائق الاهرام
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 779,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 11/3/2020
رقم الإعلان: 2055720
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7/3/2020
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7/3/2020
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7/3/2020
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7/3/2020
صورة الاعلان: امتلك شقة وعيش حياة الرقى اللى بتحبها فى صن كابيتال - في الجيزة مصر

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العنوان:

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القسم: 

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7/3/2020
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وسط الهدوء والجمال امتلك شقتك فى صن كابيتال وسط المساحات الخضراء وكريستال لاجون وقريبة لكل خدماتك ال.
العنوان:

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القسم: 

192,000 جنيه

7/3/2020
صورة الاعلان: عايز شقة تمليك بسعر مناسب فى 6اكتوبر - في الجيزة مصر

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شقتك بسعر مميز جدا فى 6 اكتوبر وقريب من مجموعة من الفنادق العالمية منها Intercontinental و Fairmont .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

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5/3/2020
صورة الاعلان: نيولايف بتحرق الاسعار فى حدائق الاهرام شقة 115 م خطوتين من البوابة التانية - في الجيزة مصر

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5/3/2020
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بفيو رائع على منطقة الأهرامات امتلك شقتك فى Sun Capital

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- في الجيزة مصر

استمتع باجمل فيو وانت فى شقتك فى Sun Capital ع منطقة الاهرامات وقريب من المتحف المصرى الكبير ومطار س.
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3/3/2020
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