لمحبى المناطق الراقيه شقه للايجار بالقرب من سيدى جابر الشيخ بشارع الملك

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صورة الاعلان: لمحبى المناطق الراقيه شقه للايجار بالقرب من سيدى جابر الشيخ بشارع الملك - في الإسكندرية مصر

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لمحبى المناطق الراقيه شقه للايجار بالقرب من سيدى جابر الشيخ بشارع الملك السعيد ١٢٠م .٣ غرف وريسبشن قطعتين من المالك مباشرة مطلوب ٣٥٠٠ للتواصل والاستفسار +201020282485
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ahmed.mahmod
التليفون: 01020282485

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العنوان: سيدى جابر- سيدى جابر
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 35,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 25/8/2021
رقم الإعلان: 2103386
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