(للإيجار)
|لمحبى المناطق الراقيه شقه للايجار بالقرب من سيدى جابر الشيخ بشارع الملك السعيد ١٢٠م .٣ غرف وريسبشن قطعتين من المالك مباشرة مطلوب ٣٥٠٠ للتواصل والاستفسار +201020282485
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ahmed.mahmod
|التليفون:
|01020282485
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|العنوان:
|سيدى جابر- سيدى جابر
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|35,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|25/8/2021
|رقم الإعلان:
|2103386
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