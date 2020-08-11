لمحبى التميز امتلك شقتك فى كمبوند Town Gate

(للتقسيط)
|بتحب تكون مميز امتلك شقتك بكمبوند Town Gate فى قلب العاصمة الادارية قريب من طريق السخنة وفندق الماسة والحى الدبلوماسى شقتك 165 م ( 3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) وسط اجمل لاند سكيب وحمامات سباحة وكل الخدمات اللى ممكن تحتاجها بالتقسيط ع 6 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك وخليك متميز فى تاون جيت
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|159,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/8/2020
|رقم الإعلان:
|2064817
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