لمحبى الاستثمار التجارى تعالى وامتلك محلك فى Masa Mall

(للبيع)
|بتحب تستثمر فى اكبر مول فى العاصمة الادارية تعالى وامتلك محلك التجارى بالمساحة اللى تختارها امام فندق الماسة وقريب من منطقتي R7 &R 8 ده غير انك هتختار التشطيب اللى يناسب مشروعك كل ده واكتر بسعر مناسب واقساط تصل الى 10 سنين بدون فوائد يلا بسرعة كلمنا على 01201135481 واحجز محلك التجارى فى Masa Mall
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|160,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|10/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060556
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