لمجموعة مستشفيات بجدة فى السعودية أخصائى قلب وأوعية دموية

(فرصة عمل)
|عاجـل لمجموعة مستشفيات بمدينة جـدة فى المملكة العربية السعودية أخصائى قلب وأوعية دموية ** خبرة لاتقل عن سنتين بعد الماجستير ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية علي الايميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com واتس 01066717777
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الهيلا لتوظيف العمالة بالخارج
|التليفون:
|01066717777
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|203ميدان سفنكس المهندسين- الدقى
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|11/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048526
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111,111 ريال
111 ريال
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