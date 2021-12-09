لمجمع طبى مطلوب اطبـاء و ممرضـات بينبع البحر السعودية

(فرصة عمل)
|للعمل بمجمع طبى بينبع البحر بالسعودية اخصائيات تقويم اسنان استشارية تقويم اسنان اخصائيات تركيبات اسنان ممرضـات بكالريوس لارسال الاوراق على الواتس اب او للاستفسار على 01112007056 أ.اية غالى مدير تنفيذى شركة تايجر للتوظيف ترخيص رقم 969
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اية غالى
|التليفون:
|01112007056
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|egypt- الجيزة
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|12/12/2021
|رقم الإعلان:
|2114830
30 ريال
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
30 ريال
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل