لمجمعات و مستوصفات طبية مطلوب اطبـاء و ممرضـات للسعودية

للعمل بكبرى المستوصفات و المجمعات الطبية تصنيف اول بالسعودية مقيمة او اخصائية نسـا و توليد مقيمة او اخصائية جلدية (خبرة فى البوتكس و الفيلر و الليزر) اخصائى انف و اذن (خبرة فى العمليات) اخصائية عيون اخصائية و اخصائى اطفال مقيم و اخصائى اسنان ( جراحة و تركيبات و زراعة) اخصائى جراحة تجميل ممرضـات لارسال الاوراق على الواتس اب او للاستفسار على 01112007056 أ.اية غالى مدير تنفيذى شركة تايجر للتوظيف ترخيص رقم 969