لمجمعات و مستوصفات طبية مطلوب اطبـاء و ممرضـات للسعودية

(فرصة عمل)
|للعمل بكبرى المستوصفات و المجمعات الطبية تصنيف اول بالسعودية مقيمة او اخصائية نسـا و توليد مقيمة او اخصائية جلدية (خبرة فى البوتكس و الفيلر و الليزر) اخصائى انف و اذن (خبرة فى العمليات) اخصائية عيون اخصائية و اخصائى اطفال مقيم و اخصائى اسنان ( جراحة و تركيبات و زراعة) اخصائى جراحة تجميل ممرضـات لارسال الاوراق على الواتس اب او للاستفسار على 01112007056 أ.اية غالى مدير تنفيذى شركة تايجر للتوظيف ترخيص رقم 969
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اية غالى
|التليفون:
|01112007056
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|العنوان:
|egypt- giza
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|9/11/2021
|رقم الإعلان:
|2110601
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30 ريال
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30 ريال
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3,000 ريال
3,000 ريال
2,000 ريال
2,000 ريال
30 ريال
1,000 ريال