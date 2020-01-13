لمة العيلة هتبقى احلى وانت فى شقتك فى Town Gate

(للبيع)
|لمة العيلة هتبقى احلى بامتلاك شقتك فى ارقى كمبوند فى العاصمة الادارية 245 م ( 3غرف نوم +3 حمام +ريسبشن+مطبخ +تراس ) بالقرب من فندق الماسة ومستشفيات دولية وهايبر ماركت كل ده بالعاصمة الادارية بسعر مميز واقساط تصل الى 8 سنوات بدون فوائد يلا بسرعة مستنى ايه كلمنا على 01201135481 واحجز شقتك الان فى Town Gate
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|285,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|13/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048793
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