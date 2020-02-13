لمة العيلة حلوة بس علي بحر السخنة هتبقي احلي واحلي

(للتقسيط)
|في لاسيرينا السخنة لمة العيلة هتبقي احلي بأمتلاكك شاليه علي الاكوا بارك واسهروا براحتكوا في احلي مطاعم وكافيهات وهتستمتع بحمامات السباحة ومنطقة ملاعب ومول تجاري وغيرهم كتير وشاليهك 110م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بالفرش بأقل مقدم وبالتقسيط المريح وبدون فوائد اتصل دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في لاسيرينا السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|130,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|13/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052671
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