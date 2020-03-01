لمة الصحاب هتحلى بامتلاك شاليهك فى راس سدر

خلى يومك يحلى وامتلك شاليهك ف راس سدر وسط اجمل الخدمات اكوا بارك وكافيهات ومطاعم ومنطقة ملاعب مع الاستمتاع باجمل شاطئ رملى شاليه 120 م تشطيب سوبر لوكس (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 حمام ) بمقدم بسيط وبالتقسيط ع 6 سنين بدون فوائد مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وعيش احلى ايامك مع اصحابك فى راس سدر