لمة الصحاب علي بحر السخنة حاجة مختلفة تماما

امتلك شاليه في لاسيرينا السخنة وصيف مع صحابك كل يوم عشان لمة الصحاب علي بحر السخنة مختلفة وشاليهك 90م (2غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بالفرش بأقل مقدم وبالتقسيط علي اطول فترة سداد وبدون فوائد وجمب كل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت وخدمات تانية كتير يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في السخنة