لمة الصحاب احلي في لاسيرينا السخنة

لمة الصحاب احلي بأمتلاكك شاليه في السخنة وهتقدر تروح في اي ويك اند في اي وقت وكمان هتستمع بالمعالم الحضارية الجميلة زي الاهرامات وابو الهول والقلعة ونهر النيل وكمان هتلاقي خدمات ليك ولاولادك جمب شاليهك ومنها حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات وغيرهم كتير وشاليهك ((65م)) تشطيب سوبر لوكس بالفرش بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد كلمنا علي 01279848994 وامتلك في لاسيرينا السخنة