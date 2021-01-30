لمبة الاضائة والموسيقى LED MUSIC BULB

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: لمبة الاضائة والموسيقى LED MUSIC BULB - في الجيزة مصر

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لمبة الاضائة والموسيقى LED MUSIC BULB تتميز بتصميم فريد اضاءة قوية ليد متعدد الالوان مكبر صوت تعمل عن طريق البلوتوث قوة الطاقة 12 واط قوة الضاءة 6 وات قوة الصوت 3 واط قوة الالوان 3 واط اصدار البلوتوث 4 مسافة انتقال البلوتوث 5/10 امتار تحتوى على جهاز تحكم تمتع بجو هادى وجميل مع كليكشن الاغانى الخاص بيك السعر 150 +م الشحن اطلب يصلك لباب البيت 01225292093
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: mamoud
التليفون: واتس 01225292093

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العنوان: فيصل- فيصل
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 150 جنيه
تاريخ الإعلان: 30/1/2021
رقم الإعلان: 2082016
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