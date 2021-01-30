لمبة الاضائة والموسيقى LED MUSIC BULB تتميز بتصميم فريد اضاءة قوية ليد متعدد الالوان مكبر صوت تعمل عن طريق البلوتوث قوة الطاقة 12 واط قوة الضاءة 6 وات قوة الصوت 3 واط قوة الالوان 3 واط اصدار البلوتوث 4 مسافة انتقال البلوتوث 5/10 امتار تحتوى على جهاز تحكم تمتع بجو هادى وجميل مع كليكشن الاغانى الخاص بيك السعر 150 +م الشحن اطلب يصلك لباب البيت 01225292093