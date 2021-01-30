(للبيع)
|لمبة الاضائة والموسيقى LED MUSIC BULB تتميز بتصميم فريد اضاءة قوية ليد متعدد الالوان مكبر صوت تعمل عن طريق البلوتوث قوة الطاقة 12 واط قوة الضاءة 6 وات قوة الصوت 3 واط قوة الالوان 3 واط اصدار البلوتوث 4 مسافة انتقال البلوتوث 5/10 امتار تحتوى على جهاز تحكم تمتع بجو هادى وجميل مع كليكشن الاغانى الخاص بيك السعر 150 +م الشحن اطلب يصلك لباب البيت 01225292093
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|mamoud
|التليفون:
|واتس 01225292093
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|العنوان:
|فيصل- فيصل
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|150 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|30/1/2021
|رقم الإعلان:
|2082016
1,600 جنيه
2,000 جنيه
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