لماذا كمبوند ابهى ب6اكتوبر ؟افضل المشاريع السكنية ب6اكتوبر

(للبيع)
|لماذا كمبوند ابهي حياه افضل المشاريع السكنية في ٦اكتوبر والتوسعات الشمالية ابهى حياه .التقاليد المصرية والإيطالية في التصميم تلتقي في تناغم. اختبر أسلوب حياة خيالي تصميم هندسي حسين صبور جميع الوحدات دبل فيس واجهتين والنواصي ٣ واجهات. اقل كثافة سكانيه كل عماره بها ٤ سكان ب اسانسير ١٦٠ اسره فقط بالكمبوند ٧٠٪ من وحدات المشروع باروع فيو علي البحيره واللاند سكيب انظمه سداد بتسهيلات حتى ٨سنوات واستلام في خلال ٦ شهور نادي اجتماعي مساحات خضراء أمن و حراسة مساحات 149م و177م بنت هاوس
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Aqarcairo
|التليفون:
|+201112923344
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|العنوان:
|- التوسعات الشماليه
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|11/7/2021
|رقم الإعلان:
|2099544
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