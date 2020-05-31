(للبيع)
|لليع.فيلا مميزة 6 غرف نوم في مدينة خليفة أبوظبي الفيلا تتكون من : طابق أرضي : غرفة ضيوف - مجلسين - صالة معيشة - غرفة طعام - غرفة خادمة - مطبخ - 3 حمامات طابق أول : 5 غرف نوم بخزائن ملابس - غرفة عائلة - صالة - تيراس كود رقم : VI 114046 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد سامح : 0565506086 رقم الرخصة للسيد سمير : 544040 رقم رخصة السيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|31/5/2020
|رقم الإعلان:
|2059959
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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