لليع.أرض سكنية مميزة في منطقة المشرف أبوظبي هذه الأرض مساحتها : 14,500 قدم مربع كود رقم : RL 114926 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0555065462 رقم الرخصة : 54404 رقم الرخصة : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733