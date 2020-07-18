لليجارشقة بحى الواحة بمدينة نصر

(للإيجار)
|شقة 175 م بالواحة واجهة على شارع تشطيب سوبر لوكس دور ثالث 3 نوم 2حمام ريسبشن كبير لايوجد صور
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|naser
|التليفون:
|01118639953
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|العنوان:
|حي الواحة بمدينة نصر- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,250 يورو
|تاريخ الإعلان:
|18/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063194
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