(للبيع)
|للمهتمين بالخصوصية ، امتلك دوبلكس 268 متر دورين 4 غرف نوم منهم 2 ماستر بحمام و2 حمام بيخدم غرفتين نوم ورسبشن وليفنج رووم و 2 مطبخ و2 تراس واحد امامى وواحد على الحديقة الخلفية ومساحة الحديقة 124 متر ،باكتوبر بارقى الاماكن بحى البوليفارد سعر المتر 4400 فقط بمقدم 35% والباقى على 5 سنوات بدون فوائد ،01117273059
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Ibrahim
|التليفون:
|01022728011
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|العنوان:
|- السادس من اكتوبر
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,400 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050276
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