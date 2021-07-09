للمستثمرين وحدات فى فنادق دبى

(للاستثمار)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: للمستثمرين وحدات فى فنادق دبى - في القاهرة مصر

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للمستثمرين وحدات فى فنادق دبى -مساحات مختلفه وانظمه سداد مختلفه وخصم على الكاش الأسعار تبدأ من ٣٥٠ الف دولار - تملك وحده فندقيه تملك حر - ٤ نجوم في مواقع مميزه في دبي - يتراوح بين ٨ إلى ١٠ لكن حسب الموقع الارباح مرتبطه بنسبة التشغيل - نفس المساحه في اي غرفه فندق غرفه او سويت - ٤٠ ل ٦٠ متر مربع متوسط المساحات نقوم على إدارة أصول المستثمرين نيابة عنهم، مما يسمح لهم بالجلوس والاستمتاع بالعوائد المربحة. زيارة استثمارية لدبي توفر لك الزيارة الا
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: عصام السبع للعقارات Essam El Seba Real Estate
التليفون: 0201159565878

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: عرب المعادى- المعادى
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 350,000 دولار
تاريخ الإعلان: 9/7/2021
رقم الإعلان: 2099355
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اعلانات جديدة

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: عروووض اليوم متاح الأن استديو مفروش للايجاراليومي والشهي بموقع متميز جدا

عروووض اليوم متاح الأن استديو مفروش للايجاراليومي والشهي بموقع متميز جدا

(للإيجار)

عروووض اليوم متاح الأن استديو مفروش للايجاراليومي والشهي بموقع متميز جدا بمدينه نصر بالقرب من النادي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

500 جنيه

9/7/2021
صورة الاعلان: لأصحاب الرقي والفخامه والذوق الراقي يوجد لدينا شقة مفروشة للإيجار اليومي

لأصحاب الرقي والفخامه والذوق الراقي يوجد لدينا شقة مفروشة للإيجار اليومي

(للإيجار)

لأصحاب الرقي والفخامه والذوق الراقي يوجد لدينا شقة مفروشة للإيجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا بمد.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

9/7/2021
صورة الاعلان: لدينا عمالة منزلية ريفية وأجانب بالضمانات وكل التخصصات الوطنية

لدينا عمالة منزلية ريفية وأجانب بالضمانات وكل التخصصات الوطنية

(فرصة عمل)

بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية مثل الشغالات و الخادمات ومربيات الاطفال و راعيات المسنين والطب.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

4,000 جنيه

9/7/2021
صورة الاعلان: شاليه بالعين السخنه اسبوع كل عام نظام تايم شير

شاليه بالعين السخنه اسبوع كل عام نظام تايم شير

(للبيع)

شاليه بقربه ريجينا العين السخنه نظام التايم شير مساحه ٧٥ م مجهزه بالتكييف وغرفه نوم وصال.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

35,000 جنيه

9/7/2021
صورة الاعلان: مطلوب سيارات ملاكي توسان وكيا سيبورتاج والنترا وتويوتا واسكودا وmg

مطلوب سيارات ملاكي توسان وكيا سيبورتاج والنترا وتويوتا واسكودا وmg

(مطلوب للإيجار)

مطلوب سيارات ملاكى بدون سائق للعمل فى شركة ديكورات بمدينة نصر والتعاقد سنة او اكثر والسيارات المطلوب.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

13,000 جنيه

9/7/2021
صورة الاعلان: مطلوب سيارات mg و توسان والنترا وكيا سيبورتاج واسكودا

مطلوب سيارات mg و توسان والنترا وكيا سيبورتاج واسكودا

(مطلوب للإيجار)

مطلوب سيارات ملاكى بدون سائق للعمل فى شركة ديكورات بمدينة نصر والتعاقد سنة او اكثر والسيارات المطلوب.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

13,000 جنيه

9/7/2021
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صورة الاعلان: ابحث عن عمل

ابحث عن عمل

(طلب عمل)

ابحث عن عمل متفرغ / حاصل على مؤهل متوسط مطيع / لا اتدخل فى اى شئ لا يخصنى سنى 48 متزوج وبمفردى .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,000 جنيه

9/7/2021
صورة الاعلان: طباعة 1000 كارت ب 125 جنيه ( جميع أعمال اليفط - تجليد الكلادنج - الحروف )

طباعة 1000 كارت ب 125 جنيه ( جميع أعمال اليفط - تجليد الكلادنج - الحروف )

(فرص)

دعايه و اعلان طباعة 1000 كارت ب 125 جنيه مطبوعات و يفط و يفط نيون كلادنج و حروف اكريليك و استاليس و .
العنوان:

الجيزة - مصر

125 جنيه

9/7/2021
صورة الاعلان: اجود اثاث مكتبي واحدث الموديلات لدى معارض اوفيس وود فرنتشر

اجود اثاث مكتبي واحدث الموديلات لدى معارض اوفيس وود فرنتشر

(للبيع)

اوفيس وودفرنتشر 01003755888 معارض اثاث مكتبي متكامل Office Wood Furniture - فرش مقرات ادارية - مكاتب.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/7/2021
صورة الاعلان: مطلوب سياره فان حاله جيده

مطلوب سياره فان حاله جيده

(للإيجار)

مطلوب سياره فان حاله جيده بسعر من ٣٥٠٠٠ الي٤٠٠٠.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

35,000 جنيه

8/7/2021
صورة الاعلان: 1.#مطلوب للعمل فى #السعوديه #مهندس كهرباء

1.#مطلوب للعمل فى #السعوديه #مهندس كهرباء

(فرصة عمل)

1.#مطلوب للعمل فى #السعوديه #مهندس كهرباء •#خبرة لا تقل عن 5 سنوات فى #انظمه الانذار و #الحريق •.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

8/7/2021
صورة الاعلان: مطلوب للعمل في المملكه العربيه السعوديه مهندسين ميكانيكا

مطلوب للعمل في المملكه العربيه السعوديه مهندسين ميكانيكا

(فرصة عمل)

3مطلوب للعمل في المملكه العربيه السعوديه مهندسين ميكانيكا •خبرة في صيانه مضخات الاطفاء و المصاعد و.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

8/7/2021
صورة الاعلان: فنى تشغيل محطة معالجة مياه بمجزر دواجن

فنى تشغيل محطة معالجة مياه بمجزر دواجن

(فرصة عمل)

كبرى شركات الدواجن بأبها تطلب فنى تشغيل محطة معالجة مياه بمجزر دواجن خبرة من 4 : 5 سنوات لايزيد ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/7/2021
صورة الاعلان: 2 .مطلوب للعمل #بالسعودية #فني

2 .مطلوب للعمل #بالسعودية #فني

(فرصة عمل)

2 .مطلوب للعمل #بالسعودية #فني •خبره لا تقل عن 3 سنين •خبره في صيانه مضخات الاطفاء و المصاعد و ت.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

8/7/2021
صورة الاعلان: امتلك شقتك باميز موقع باكتوبر باقل مقدم 5% واطول فترة سداد تصل الي 7 سنين

امتلك شقتك باميز موقع باكتوبر باقل مقدم 5% واطول فترة سداد تصل الي 7 سنين

(للبيع)

امتللك شقتك باميز كمبوند باكتوبر باقل مقدم 5% واطول فتره سداد تصل الي 7 سنين بدون فوايد يتميز الكمب.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

1,915,400 جنيه

8/7/2021
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