للمستثمرين وحدات فى فنادق دبى -مساحات مختلفه وانظمه سداد مختلفه وخصم على الكاش الأسعار تبدأ من ٣٥٠ الف دولار - تملك وحده فندقيه تملك حر - ٤ نجوم في مواقع مميزه في دبي - يتراوح بين ٨ إلى ١٠ لكن حسب الموقع الارباح مرتبطه بنسبة التشغيل - نفس المساحه في اي غرفه فندق غرفه او سويت - ٤٠ ل ٦٠ متر مربع متوسط المساحات نقوم على إدارة أصول المستثمرين نيابة عنهم، مما يسمح لهم بالجلوس والاستمتاع بالعوائد المربحة. زيارة استثمارية لدبي توفر لك الزيارة الا