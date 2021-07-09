(للاستثمار)
|للمستثمرين وحدات فى فنادق دبى -مساحات مختلفه وانظمه سداد مختلفه وخصم على الكاش الأسعار تبدأ من ٣٥٠ الف دولار - تملك وحده فندقيه تملك حر - ٤ نجوم في مواقع مميزه في دبي - يتراوح بين ٨ إلى ١٠ لكن حسب الموقع الارباح مرتبطه بنسبة التشغيل - نفس المساحه في اي غرفه فندق غرفه او سويت - ٤٠ ل ٦٠ متر مربع متوسط المساحات نقوم على إدارة أصول المستثمرين نيابة عنهم، مما يسمح لهم بالجلوس والاستمتاع بالعوائد المربحة. زيارة استثمارية لدبي توفر لك الزيارة الا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|عصام السبع للعقارات Essam El Seba Real Estate
|التليفون:
|0201159565878
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|العنوان:
|عرب المعادى- المعادى
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|350,000 دولار
|تاريخ الإعلان:
|9/7/2021
|رقم الإعلان:
|2099355
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