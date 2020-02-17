للمستثمرين الجادين وحده ادارية للبيع

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تفاصيل الإعلان
للمستثمرين الجادين وحده ادارية للبيع 140م بشارع رئيسي وحيوي جدا دور ثاني – مكون من 4مكاتب – اوفيس – 2حمام – سوبر لوكس – اسانسير – تكييف - مسجلة – حصة بالارض والجراج – المطلوب 3مليون ت/0224706712/01000413332/01092853277
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: alahly
التليفون: 01000413332

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العنوان: عباس العقاد- مدينة نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 3,000,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 17/2/2020
رقم الإعلان: 2053112
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