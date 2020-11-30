لللبيع.أرض تجارية | مساحة : 42766 قدم مربع | مدينة خليفة أبوظبي تبلغ مساحة هذه الأرض التجارية : 42,766 قدم مربع تبلغ مساحة البناء : 81,860 قدم مربع كود رقم : PL 113036 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733 المناطق المحيطة بحي العاصمة : - شاطئ الراحة الذي يحتوي على العديد من الفلل الحديثة على طول الشاطئ - مدينة خليفة التي تعبتر من افضل المناطق السكانية من حيث التنظيم والهدوء