للعيادات والشركات ومعامل التحاليل مكتب للإيجار بدوران شبران 150 متر

(للإيجار)
|مكتب للايجار في شارع شبرا الرئيسي علي الشارع مساحته 150 متر للمكاتب والعيادات ومعامل التحاليل مقسم الي 3 غرف وريسبشن كبير وحما م كبير ومطبخ الدور الاول تشطيب سوبر لوكس علي المفتاح السعر الملطوب 7500 جنيه للاستعلام شركة الغرابلي 01013538100- 01060200560
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الغرابلي
|التليفون:
|01013538100
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|العنوان:
|شارع شبرا- شبرا
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|7,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|29/7/2021
|رقم الإعلان:
|2101042
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