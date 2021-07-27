للعيادات والشركات مقر اداري للايجار بمصر الجديده شارع رئيسي 220 متر

(للإيجار)
|بشارع النزهه الرئيسي شقه مميزه للايجار للعيادات والشركات مساحتها 220 متر مقسمة الي 5 غرف وريسبشن كبير و2 حمام ومطبخ تشطيب سوبر لوكس الدور السادس أخير ارضيات رخام مستورد السعر المطلوب 15000 جنيه للاستعلام شركة الغرابلي 01013538100 – 01060200560
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الغرابلي
|التليفون:
|01013538100
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|العنوان:
|شارع النزهه- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|15,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|27/7/2021
|رقم الإعلان:
|2100802
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