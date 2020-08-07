للعيادات والشركات دور ارضي للبيع بطريق النصر 120م امام دار الفؤاد

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للانشطه الاداريه والطبيه شقه دور ارضي للبيع بطريق النصر امام نادي الزهور ومستشفي دار الفؤاد مساحته 120 متر مقسم الي 3 غرف وريسبشن وحمام ومطبخ تشطيب سوبر لوكس ارضيات رخام السعر المطلوب 1.250 مليون للاستعلام شركة الغرابلي 01013538100
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة الغرابلي
التليفون: 01013538100

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: طريق النصر امام مستشفي دار الفؤاد- مدينه نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,250,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 7/8/2020
رقم الإعلان: 2064378
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