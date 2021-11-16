للعمل كمستشار قانوني أو محامي خبرة عشرون عاماً في المحاماة

(طلب عمل)
|للعمل كمستشار قانوني أو محام محمد عبد الرؤوف موسى محامِ بالنقض والإدارية والدستورية العليا خبرة عشرون عاماً في المحاماة بجميع فروع القانون المدني والجنائي والإداري وقضايا الأسرة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|محمد عبد الرؤوف موسى
|التليفون:
|01019799969-01100533811
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|العنوان:
|- شبرا الخيمة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|24/11/2021
|رقم الإعلان:
|2112502
1,500 جنيه
9 جنيه
2 جنيه
100 جنيه
600,000 دولار