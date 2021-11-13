للعمل بكبرى المستوصفات و المجمعات الطبية بالسعودية

مطلوب للعمل اطباء و تمريض بالسعودية مقيمة و اخصائية جلدية (خبرة فى البوتكس و الفيلر و الليزر) اخصائى انف و اذن (حبرة فى العمليات) اخصائية عيون اخصائية اشعة مقيم او مقيمة اطفال اخصائى باطنة اطباء تخدير اطباء و طبيبات تقويم و زراعة اسنان طبيب او طبيبة اسنان (جراحة-تركيبات-جدور) مقيمة و اخصائية نسا و توليد اطباء اطفال فنى اشعة فنى مختبر مقيم و اخصائى مسالك بولية اخصائى جراحة تجميل ممرضـات لارسال الاوراق على الواتس اب او للاستفسار على 01112007056 أ.اية غالى مدير تنفيذى شركة تايجر للتوظيف