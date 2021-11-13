للعمل بكبرى المستوصفات و المجمعات الطبية بالسعودية

(فرصة عمل)
|مطلوب للعمل اطباء و تمريض بالسعودية مقيمة و اخصائية جلدية (خبرة فى البوتكس و الفيلر و الليزر) اخصائى انف و اذن (حبرة فى العمليات) اخصائية عيون اخصائية اشعة مقيم او مقيمة اطفال اخصائى باطنة اطباء تخدير اطباء و طبيبات تقويم و زراعة اسنان طبيب او طبيبة اسنان (جراحة-تركيبات-جدور) مقيمة و اخصائية نسا و توليد اطباء اطفال فنى اشعة فنى مختبر مقيم و اخصائى مسالك بولية اخصائى جراحة تجميل ممرضـات لارسال الاوراق على الواتس اب او للاستفسار على 01112007056 أ.اية غالى مدير تنفيذى شركة تايجر للتوظيف
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اية غالى
|التليفون:
|01112007056
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|egypt- giza
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|15/11/2021
|رقم الإعلان:
|2111350
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
30 ريال
اتصل
30 ريال
اتصل
اتصل
اتصل
3,000 ريال
3,000 ريال
2,000 ريال
2,000 ريال