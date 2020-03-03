للعرب والاجانب وصفوة المجتمع شقه للبيع بمصر الجديده أمام نادي الشمس مباشره

(للبيع)
|لصفوة المجتمع شقه للبيع بمصر الجديده بشارع عبد الحميد بدوي مساحتها 250 متر الدور الثاني مقسمة الي 3 غرف نوم - 4 ريسبشن - 2 حمام مع امكانيه عمل حمام ثالث - مطبخ خشب - مخزن أرضيات باركيه مسمار وخشب ديكورات رائعه مكيفه بالكامل تراس كبير باطلاله مميزه علي نادي الشمس مسجله ولها حصه في الارض السعر المطلوب 4 مليون جنيه للاستعلام الغرابلي جروب 01228744124
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الغرابلي جروب
|التليفون:
|01228744124
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|العنوان:
|شارع عبدالحميد بدوي امام نادي الشمس- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|3/3/2020
|رقم الإعلان:
|2054996
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