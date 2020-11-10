للعرب والاجانب شقه فاخره للبيع بمصر الجديده 400مترلا يسكنها الا الصفوة

(للبيع)
|بأجمل شوارع مصر الجديده شقه للبيع لا يسكنها الا الصفوه مساحتها 400 متر مقسمة الي 3 غرف نوم منهم غرفه 100 متر بالدريسنج والماستر وريسبشن كبير و3 حمام ومطبخ خشب مستوي تشطيب راقي جدا بعماره فاخره مدخل شيك 2 اسانسير 2 تراس كبار علي الشارع مكيفه بالكامل الدور الرابع لها حصه في الارض السعر المطلوب 3.500 مليون للاستعلام 01013760484
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الغرابلي
|التليفون:
|01013760484
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|شارع نزيه خليفه- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,500,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|10/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071900
(للإيجار)- في القاهرة مصر
450 جنيه
800 جنيه
2,300,000 جنيه
3,320,000 جنيه
2,000,000 جنيه
اتصل
اتصل
اتصل
2,750,000 جنيه
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل