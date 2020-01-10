للصفوه والرقى وعشاق المساحات الخضراء

(للبيع)
|بارقي الاحياء بمدينة الشروق دوبلكس داخل كمبوند جرين لاند 440 م دبل فيس + حديقه اماميه وجانبيه وخلفيه وبوابه خاصه بالحديقه بحريه عباره عن : ( 4 نوم + 4 حمام + 5 رسيبشن + 2 مطبخ + 2 تراس ) موقع مميز جدا داخل كمبوند جرين لاند وتطل على حديقه 📍وقريبه من 👈نادى هيليوبلس 👈والجامعه البريطانيه 👈واكاديميه الشروق 🎉عرض لايفوت بـ1,399,000 ج بدل 1,500,000 ج
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|زياد
|التليفون:
|01008011136
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|العنوان:
|جرين لاند- مدينه الشروق
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|10/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048342
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