للصفوه شقه للبيع بالمنطقه الاولي مدينه نصر 275 بالقرب من سيتي ستارز

للعرب والاجانب وهواة السكن الراقي شقه للبيع مساحتها 270 متر بالمنطقه الاولي بالقرب من كنتاكي عباس العقاد مقسمه الي 4 غرف نوم – 4 ريسبشن -3 حمام ومطبخ تشطيب هاي لوكس ارضيات باركيه وخشب دبل فيس علي شارعين مسجله ولها حصه في الارض ويوجد جراش الدور الثامن وليس الاخير اسانسير السعر المطلوب 2.650 مليون قابل للتفاوض للاستعلام شركة الغرابلي 01013538100