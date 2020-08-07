للصفوه شقه للبيع بالمنطقه الاولي مدينه نصر 275 بالقرب من سيتي ستارز

(للبيع)
|للعرب والاجانب وهواة السكن الراقي شقه للبيع مساحتها 270 متر بالمنطقه الاولي بالقرب من كنتاكي عباس العقاد مقسمه الي 4 غرف نوم – 4 ريسبشن -3 حمام ومطبخ تشطيب هاي لوكس ارضيات باركيه وخشب دبل فيس علي شارعين مسجله ولها حصه في الارض ويوجد جراش الدور الثامن وليس الاخير اسانسير السعر المطلوب 2.650 مليون قابل للتفاوض للاستعلام شركة الغرابلي 01013538100
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الغرابلي
|التليفون:
|01013538100
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|العنوان:
|المنطقه الاولي- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,650,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|7/8/2020
|رقم الإعلان:
|2064377
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