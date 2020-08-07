للصفوه شقه للبيع بأشيك منطقه بمدينه نصر بحي السفارات 237متر

(للبيع)
|بأرقي شوارع مدينه نصر شقه للبيع بحي السفارات شقه للبيع بعماره حديثه مساحتها 237 متر مقسمة الي 3 غرف نوم – ريسبشن كبير – 2 حمام ومطبخ الدور السادس وليس الاخير 2 اسانسير تشطيب هاي لوكس ارضيات hdf السعر المطلوب 1.800 مليون للاستعلام شركة الغرابلي 01013538100
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الغرابلي
|التليفون:
|01013538100
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|العنوان:
|حي السفارات- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,800,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|7/8/2020
|رقم الإعلان:
|2064411
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