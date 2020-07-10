(للبيع)
|للصفوة .والرقي . وعشاق المساحات الخضراء قطعه ارض 459م بالحي المتميز 2 بالحي السادس بمدينة بدر موقع مميز جدا يطل علي مساحة خضراء وارض مول وطريق السويس وممكن توصل للقطعة الارض بطريق من طريق السويس مباشرتاً بدون الدخول مدينة بدر والصورة من الواقع مطلوب 1,400,000 ج وباقي اقساط 320,000 ج التعامل مع المالك مباشراً بدون وسيط وعمولات
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ziad company
|التليفون:
|01008011136
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|العنوان:
|الحي السادس- بدر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,400,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/8/2020
|رقم الإعلان:
|2064814
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