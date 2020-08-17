(للبيع)
|للشركات و الأفراد بأسعار منافسه و جوده عاليه وجبات مختلفه و مميزه وجبات فراخ و أسماك و مشويات جريل و علي الفحم مع الأرز و المقبلات للأستفسارات 01272307968
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مطبخ جدتي . مطعم جدتي فطميتو
|التليفون:
|01272307968
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|العنوان:
|- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|17/8/2020
|رقم الإعلان:
|2065222
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