للشركات شقة بحى السفارات بمدينة نصر

(للإيجار)
|شقه ٢٤٠ متر بحي السفارات للايجار مده طويله التشطيب الاول الترا سوبر لوكس كما بالصور ٣ حمامات ٣ غرف مطبخ وريسيبشن ٤ قطع الدهانات والخامات سوبر كواليتي البورسلين مستورد الشقه لم تسكن من قبل (اول مستخدم) تصلح سكن عائلي وشركات الشقه غير مجروحه تماما وامامها مصنع بيبسي العماره مداخلها سوبر لوكس ورخام يوجد بكل عماره ٢ اسانسير يوجد حرس بالعماره ٢٤ ساعه سكيوريتي وغفير للسيارات العماره تحتها جميع الخدمات موبيل 01005741813
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|للايجار بحى السفارات بمدينة نصر
|التليفون:
|01118639953
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|العنوان:
|حي السفارات بمدينة نصر- حى السسفارات
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|12,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|29/6/2020
|رقم الإعلان:
|2061855
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