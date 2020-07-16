للشركات الكبري مقر اداري للايجار بمدينه نصر المنطقه الاولي 300 متر بعماره ا

(للإيجار)
|مقر اداري بمدينه نصر بعماره اداري بالمنطقه الاولي مساحته 300 متر مقسم الي 4 غرف - ريسبشن كبير - 2 حمام منهم حمام ماستر - مطبخ خشب ارضيات سيراميك وhdf مكيفه الهواء سوبر لوكس الدور الرابع 2 اسانسير مدخل شيك تصلح لجميع الاغراض الادرايه السعر المطلوب 11000 جنيه للاستعلام 01221441700
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الفاروق
|التليفون:
|01221441700
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|العنوان:
|المنطقه الاولي عباس العقاد- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|11,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|17/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063147
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