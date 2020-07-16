للشركات الكبري مقر اداري للايجار بمدينه نصر المنطقه الاولي 300 متر بعماره ا

(للإيجار)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (القاهرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
مقر اداري بمدينه نصر بعماره اداري بالمنطقه الاولي مساحته 300 متر مقسم الي 4 غرف - ريسبشن كبير - 2 حمام منهم حمام ماستر - مطبخ خشب ارضيات سيراميك وhdf مكيفه الهواء سوبر لوكس الدور الرابع 2 اسانسير مدخل شيك تصلح لجميع الاغراض الادرايه السعر المطلوب 11000 جنيه للاستعلام 01221441700
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة الفاروق
التليفون: 01221441700

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: المنطقه الاولي عباس العقاد- مدينه نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 11,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 17/7/2020
رقم الإعلان: 2063147
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: امتلك شقتك دلوقتى باقل الاسعار بالعاصمة الادارية - في القاهرة مصر

امتلك شقتك دلوقتى باقل الاسعار بالعاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

اشترى شقتك على احلى فيو وشقتك 161م(3غرف +2حمام+ريسبشن+مطبخ+تراس) وخليك قريب من النهر الاخضر ومسجد ال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

174,000 جنيه

16/7/2020
صورة الاعلان: امتلك شقتك فى كمبوند ارمونياوخليك جنب الطرق الريئسية - في القاهرة مصر

امتلك شقتك فى كمبوند ارمونياوخليك جنب الطرق الريئسية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك شقتك فى كمبوند ارمونيا بالعاصمة الادارية وشقتك 143(غرفتين +حمام+مطبخ +ريسبشن +تراس) خليك قريب .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

160,000 جنيه

16/7/2020
صورة الاعلان: استمتع مع عائلتك واتجعموا فى مكان واحد فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

استمتع مع عائلتك واتجعموا فى مكان واحد فى العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

اشترى شقتك فى كمبوند ارمونيا فى العاصمة الادارية الجديدة و شقتك 139م(غرفتين +حمام+مطبخ +ريسبشن +تراس.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

148,000 جنيه

16/7/2020
صورة الاعلان: تقدر دلوقتى تسكن فى العاصمة الادارية باقل مقدم20% - في القاهرة مصر

تقدر دلوقتى تسكن فى العاصمة الادارية باقل مقدم20%

(للبيع)

- في القاهرة مصر

تقدر دلوقتى تسكن فى ارقى الاحياء بالعاصمة الادارية شقتك 184م(3غرف+2حمام+ريسبشن+مطبخ+تراس ) باقل مقدم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

370,000 جنيه

16/7/2020
صورة الاعلان: حياتك هتكون هادية بامتلاك شقتك بكمبوند ارمونيا - في القاهرة مصر

حياتك هتكون هادية بامتلاك شقتك بكمبوند ارمونيا

(للبيع)

- في القاهرة مصر

خليك قريب من حى السفارات ومسجد الفتاح العليم وامتلك شقتك 155م(3غرف+2حمام+ريسبشن+مطبخ +تراس) وكل خدما.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

177,000 جنيه

16/7/2020
صورة الاعلان: كمبوند سراى القاهرة الجديدة - في القاهرة مصر

كمبوند سراى القاهرة الجديدة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

اسعار تاج سيتى | مدينة نصر للاسكان والتعمير قامت شركة مدينة نصر للاسكان والتعمير مالك المشروع شركة م.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

16/7/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: بدون فوائد امتلك شقتك فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

بدون فوائد امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

امتلك شقتك فى العاصمة الادارية واستمتع بكل خدماتك اللى ملهاش مثيل مستشفيات وعيادات طبية وافخم الكافي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

477,000 جنيه

15/7/2020
صورة الاعلان: شقة للبيع بكمبوند متكامل الخدمات فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

شقة للبيع بكمبوند متكامل الخدمات فى العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بكمبوند متكامل هتمتلك شقتك فى العاصمة الادارية 150 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) قريب من حمام.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

150,000 جنيه

15/7/2020
صورة الاعلان: فى العاصمة الادارية هتمتلك شقتك بحديقة جميلة - في القاهرة مصر

فى العاصمة الادارية هتمتلك شقتك بحديقة جميلة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك شقتك فى العاصمة الادارية باجمل حديقة 180 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) ع بعد دقائق من م.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

339,000 جنيه

15/7/2020
صورة الاعلان: انسى الزحمة وامتلك شقتك فى العاصمة الجديدة - في القاهرة مصر

انسى الزحمة وامتلك شقتك فى العاصمة الجديدة

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

انسى الزحمة وامتلك شقتك فى كمبوند تاون جيت قريب من طريق السخنة وارض المعارض وكل الخدمات اللى ممكن تح.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

183,000 جنيه

15/7/2020
صورة الاعلان: بتدور ع الامان تعالى امتلك شقتك فى تاون جيت - في القاهرة مصر

بتدور ع الامان تعالى امتلك شقتك فى تاون جيت

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

بتدور ع الامان ليك ولعيلتك تعالى امتلك شقتك فى تاون جيت 230 م (3 غرف نوم +ريسبشن +3 حمام +مطبخ ) قري.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

232,000 جنيه

15/7/2020
صورة الاعلان: استمتع بأفضل نظام سداد وتعالي امتلك شقة بالعاصمة الادارية - في القاهرة مصر

استمتع بأفضل نظام سداد وتعالي امتلك شقة بالعاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

استمتع بأفضل نظام سداد مش هتلاقيه غير عندنا بالعاصمة الادارية الجديدة في كمبوند zavani بجوار حي السف.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

155,000 جنيه

14/7/2020
صورة الاعلان: عايز تعيش في مكان راقي وجميل تعالي اسكن في العاصمة - في القاهرة مصر

عايز تعيش في مكان راقي وجميل تعالي اسكن في العاصمة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

عايز تعيش في مكان راقي وجميل تعالي اسكن في كمبوند zavani بالعاصمة الادارية الجديدة في منطقة ال R7 وج.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

173,000 جنيه

14/7/2020
صورة الاعلان: الحق فرصتك في امتلاك شقة بالعاصمة الادارية - في القاهرة مصر

الحق فرصتك في امتلاك شقة بالعاصمة الادارية

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

الحق الفرصة وتعالي امتلك شقتك في العاصمة الادارية الجديدة في ارقي كمبوند وسط الانواع المختلفة من الز.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

200,000 جنيه

14/7/2020
صورة الاعلان: ابعد عن زحمة القاهرة واحجز شقتك فى كمبوند ارمونيا - في القاهرة مصر

ابعد عن زحمة القاهرة واحجز شقتك فى كمبوند ارمونيا

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك شقتك فى قلب العاصمة الاداراية جوه كمبوند ارمونيابعيد عن الزحمة و شقتك 191م(3غرف +2حمام+ريسبشن+.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

250,000 جنيه

14/7/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager