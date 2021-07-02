للشركات الكبري مقر اداري بمصر الجديده شارع رئيسي 180متر واجهه مميزه

(للإيجار)
|لكبري الشركات مقر اداري بميدان هليوبلس مصر الجديده مساحته 180 متر مقسم الي 4 غرف – ريسبشن قطعتين – حمام ومطبخ الدور الارضي السعر المطلوب 10000 جنيه قابل للتفاوض للاستعلام 01013538100 – 01221441700
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الغرابلي
|التليفون:
|01013538100
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|العنوان:
|هليوبلس- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|10,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|4/7/2021
|رقم الإعلان:
|2098816
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