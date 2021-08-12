للشركات الكبري مقر اداري بمصر الجديده بشارع العروبه الرئيسي للايجار 250 متر

(للإيجار)
|لكبري الشركات مقر اداري للايجار بشارع العروبه الرئيسي مساحته 250 متر عباره عن 3 غرف - 4ريسبشن - 2 حمام ومطبخ تشطيب هاي لوكس دهانات حديثه الدور الخامس وليس الاخير فيو مفتوح علي الشارع السعر المطلوب 16000 جنيه للاستعلام شركة الغرابلي 01013538100 - 01060200560
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الغرابلي
|التليفون:
|01013538100
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|العنوان:
|شارع العروبه- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|16,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|12/8/2021
|رقم الإعلان:
|2102398
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