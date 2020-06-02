للشركات الكبرى مقر ادارى مكيف بقلب المعادى

(للإيجار)
|مقر ادارى مكيف 2000متر بقلب المعادى قريب من المواصلا العامة سوبر لوكب باركنج سيارات ارضى و3 ادوار وروف مكيف ت 01110842908
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سامى
|التليفون:
|+201110842908
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|العنوان:
|النصر- المعادي
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|60,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060141
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