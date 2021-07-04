للشركات العالميه مقر اداري للايجار بشارع الحجاز الرئيسي مصر الجديده 300 متر

(للإيجار)

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تفاصيل الإعلان
بأشيك منطقه بشارع الحجاز مصر الجديده مقر اداري للايجار مساحته 300 متر مقسم الي 6 غرف وريسبشن استقبال 3 حمام ومطبخ خشب ارضيات hdf تشطيب سوبر لوكس الدور الثاني بأسانسير فيو مفتوح علي الشارع يوجد جراش السعر المطلوب 20000 جنيه للاستعلام 01013538100 – 01221441700
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة الغرابلي
التليفون: 01013538100

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العنوان: شارع الحجاز- مصر الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 20,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 4/7/2021
رقم الإعلان: 2098829
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اتصل

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