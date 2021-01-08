(للإيجار)
|للسكن الفندقي والفوري عرض شقه مفروشه فرش فندقي راقي جدا جدا داخل كمبوند حديث ومباني جديده ووجود أمن24 ساعه و3 حمام سباحه داخل الكمبوند ومكونه من(3نوم_2ريسبشن_3حمام و مطبخ كامل بجميع الأجهزه الكهربائيه ومكيفه بجميع الكماليات و متشطبه تشطيب سوبر لوكس وانترنت ببرج جديد وعماره شيك والسعر مفااااااااااجأه ولمعرفه المزيد عن عقاراتنا المميزه يمكنك الأتصال بنا علي01011485849
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمارت
|التليفون:
|01011485849
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|العنوان:
|مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/1/2021
|رقم الإعلان:
|2079110
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