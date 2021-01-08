للسكن الفندقي والفوري عرض شقه مفروشه فرش فندقي راقي جدا جدا داخل كمبوند حديث ومباني جديده ووجود أمن24 ساعه و3 حمام سباحه داخل الكمبوند ومكونه من(3نوم_2ريسبشن_3حمام و مطبخ كامل بجميع الأجهزه الكهربائيه ومكيفه بجميع الكماليات و متشطبه تشطيب سوبر لوكس وانترنت ببرج جديد وعماره شيك والسعر مفااااااااااجأه ولمعرفه المزيد عن عقاراتنا المميزه يمكنك الأتصال بنا علي01011485849