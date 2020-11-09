(للإيجار)
|للسكن الفندقي شقة مفروشة للايجار بشارع راقي من عباس العقاد مدينة نصر بعمارة شيك ومدخل فخم 3 نوم 2 ريسبشن 2 حمام مطبخ حديث تشطيب هاي لوكس بفرش أنيق مكيفة بالكامل بجميع الكماليات اليوم 900 ج الشهر 20000ج للاستعلام 01153339609 وللحجز والاستعلام عن طريق الواتس اب دوس اللينك
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمارت
|التليفون:
|01153339609
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|العنوان:
|مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|900 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|9/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071785
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