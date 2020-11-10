(للإيجار)
|للسكن الفندقي الفاخر شقة مفروشة للايجار هايديولكس بمدينة نصر بجوار مول سيتي ستارز بكمبوند متكامل الخدمات 3نوم 3 ريسبشن 3 حمام مطبخ امريكي بيلت إن بجميع الاجهزة الكهربائية تشطيب حديث مكيفة تكييف مركزي بالانترنت بموقع سكني راقي جدا فيو امن وحراسة اليوم 1000ج والشهر 20000ج للاستعلام 01153339609
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمارت
|التليفون:
|01153339609
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|10/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071939
(للإيجار)- في القاهرة مصر
450 جنيه
800 جنيه
2,300,000 جنيه
3,320,000 جنيه
3,500,000 جنيه
2,000,000 جنيه
اتصل
اتصل
اتصل
2,750,000 جنيه
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل