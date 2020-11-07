(للإيجار)
|للسكن الفندقي الفاخر شقة مفروشة للايجار هايديولكس بمدينة نصر بجوار مول سيتي ستارز بكمبوند متكامل الخدمات 3نوم 3 ريسبشن 3 حمام مطبخ امريكي بيلت إن بجميع الاجهزة الكهربائية تشطيب حديث مكيفة تكييف مركزي بالانترنت بموقع سكني راقي جدا فيو امن وحراسة اليوم 1000ج والشهر 20000ج للاستعلام 01113240072
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمارت
|التليفون:
|01113240072
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|العنوان:
|مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|7/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071540
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