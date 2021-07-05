للسكن الراقي والعيادات والشركات شقه للبيع بمدينه نصر 170م شارع رئيسي

(للبيع)
|بشارع علي أمين شقه رائعه للبيع مساحتها 170 متر مقسمة الي 3 نوم وريسبشن 3 قطع 2 حمام ومطبخ ارضيات باركيه مسمار مستوي تشطيب راقي مسجله ولها حصه في الارض الدور الخامس وليس الاخير يوجد اسانسير فيو مفتوح علي الشارع السعر المطلوب 1.800 مليون للاستعلام شركة الغرابلي 01013538100 – 01221441700
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الغرابلي
|التليفون:
|01013538100
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|شارع علي امين- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,800,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|5/7/2021
|رقم الإعلان:
|2098960
(للإيجار)- في القاهرة مصر
1,000 جنيه
750 جنيه
(للبيع)- في القاهرة مصر
2,000,000 جنيه
2,000,000 جنيه
2,100,000 جنيه
650 جنيه
(للإيجار)- في القاهرة مصر
10,000 جنيه
(للإيجار)- في القاهرة مصر
20,000 جنيه
45,000 جنيه
10,000 جنيه
5 جنيه
(للإيجار)- في القاهرة مصر
900 جنيه
(للإيجار)- في القاهرة مصر
10,000 جنيه
4,600 جنيه
500 جنيه