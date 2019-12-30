للرقي والهدوء امتلك في لاسيرينا السخنة

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صورة الاعلان: للرقي والهدوء امتلك في لاسيرينا السخنة - في السويس مصر

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امتلك شاليهك في لاسيرينا السخنة وسط الرقي والهدوء والاستمتاع بالمناظر الطبيعية وفيو البحر الروعة وكل الخدمات جمب شاليهك حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات وخدمات تانية كتير وشاليهك 90م (2غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس مفروش وكل ده بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد كلمنا دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل شاليهك
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 97,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 1/1/2020
رقم الإعلان: 2047329
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العنوان:

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30/11/2019
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العنوان:

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26/11/2019
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العنوان:

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القسم: 

955,000 جنيه

26/11/2019
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فيلا في العين السخنه للبيع بفيو بحر ‏

(للبيع)

- في السويس مصر

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العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

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26/11/2019
صورة الاعلان: للبيع Twin villa في قرية il monte galala - في السويس مصر

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(للبيع)

- في السويس مصر

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العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

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21/11/2019
صورة الاعلان: فيلا بالمونت جلاله بتقسيط على 8 سنين - في السويس مصر

فيلا بالمونت جلاله بتقسيط على 8 سنين

(للبيع)

- في السويس مصر

تملك فيلا بالمونت جلاله بتقسيط على 8 سنين على البحر المساحه : 288 متر +جاردن 5غرف نوم 4 حمام ريس.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

955,000 جنيه

21/11/2019
صورة الاعلان: تملك فيلا بالمونت جلاله باقل مقدم و اقساط على 8 سنين - في السويس مصر

تملك فيلا بالمونت جلاله باقل مقدم و اقساط على 8 سنين

(للبيع)

- في السويس مصر

تملك فيلا بالمونت جلاله بتقسيط على 8 سنين على البحر المساحه : 288 متر +جاردن 5غرف نوم 4 حمام ريس.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

955,000 جنيه

20/11/2019
صورة الاعلان: فيلا بالمونت جلاله بتقسيط على 8 سنين - في السويس مصر

فيلا بالمونت جلاله بتقسيط على 8 سنين

(للبيع)

- في السويس مصر

تملك فيلا بالمونت جلاله بتقسيط على 8 سنين على البحر المساحه : 288 متر +جاردن 5غرف نوم 4 حمام ري.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

955,000 جنيه

20/11/2019
صورة الاعلان: تملك فيلا بالمونت جلاله بتقسيط على 8 سنين على البحر - في السويس مصر

تملك فيلا بالمونت جلاله بتقسيط على 8 سنين على البحر

(للبيع)

- في السويس مصر

المساحه : 288 متر +جاردن 5غرف نوم 4 حمام ريسبشن تراس 55م رووف 72م بمقدم 10 % على 8 سنين للتوا.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

955,000 جنيه

20/11/2019
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