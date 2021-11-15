للراغبين في اعلي مستوي منالخصوصيه امتلك شاليهك في عين هيلز

للرقي والخصوصيه التامه فرصتك تمتلك شاليه في عين هيلز السخنه مبنيه علي اعلي مستوي وتستمتع بأحلي فيو علي البحر عشان كل وحدتها تري البحر وكمان وفرنالك خدمات كتيره مبتخلصش منها اكتر من 7 مطاعم فيو علي البحر كريستال لاجون صالحه للعوم مناطق العاب للاطفال مؤمنه بالكامل عشان ولادك يقدرو يلعبو في امان تام هتستلم شاليهك بالتكييفات والمطبخ هديه مساحة شاليهك 56م(غرفه+ريسبشن+مطبخ+حمام) بمقدم 406,000 بدون فوائد والتقسيط المريح عشان تعرف اكترالحق كلمنا او ابعتلناواتس اب علي 01279848994