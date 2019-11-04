للخدمات السياحية

(فرص)
|أبو آدم للسفر و السياحة بنقدملك اسهل و اسرع طرق للسفر و السياحة بجميع انواعها سياحة داخلية سياحة خارجية حجز عمرة و حج حجز فنادق بجميع انحاء العالم حجز احدث موديلات السيارات بالسائق ارخص اسعار بنقدمهالك واحسن برامج السياحة ابو ادم بيوفرلك كل سبل الراحة و الامان للتواصل تليفون وواتس : 00201010752355 الايميل:ABOADAM.TRAVEL@GMAIL.COM
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|أبو آدم
|التليفون:
|01010752355
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- المهندسين
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|14/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049047
645 دولار
2,025 جنيه
1,650 جنيه
اتصل
4,500 جنيه