للخدمات السياحية

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تفاصيل الإعلان
أبو آدم للسفر و السياحة بنقدملك اسهل و اسرع طرق للسفر و السياحة بجميع انواعها سياحة داخلية سياحة خارجية حجز عمرة و حج حجز فنادق بجميع انحاء العالم حجز احدث موديلات السيارات بالسائق ارخص اسعار بنقدمهالك واحسن برامج السياحة ابو ادم بيوفرلك كل سبل الراحة و الامان للتواصل تليفون وواتس : 00201010752355 الايميل:ABOADAM.TRAVEL@GMAIL.COM
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: أبو آدم
التليفون: 01010752355

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - المهندسين
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 14/1/2020
رقم الإعلان: 2049047
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: Cruise Down the Nile 8 DAYS 7 NIGHTS CAIRO, ASWAN, LUXOR “CRUISE” Only 645 - في القاهرة مصر

Cruise Down the Nile 8 DAYS 7 NIGHTS CAIRO, ASWAN, LUXOR “CRUISE” Only 645

(للبيع)

- في القاهرة مصر

Travel to Egypt with the cheapest prices and the best services. Overview: GTS offers for you the be.
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القاهرة - مصر
القسم: 

645 دولار

4/11/2019
صورة الاعلان: فندق هيلتون لونج بيتش الغردقه - في القاهرة مصر

فندق هيلتون لونج بيتش الغردقه

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- في القاهرة مصر

#مكسيم_تورز #الغردقه #هيلتون_لونج_بيتش الفندق 5 نجوم بطريق سهل حشيش – الغرف ستاندرد جاردن فيو بمنطق.
العنوان:

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2,025 جنيه

20/10/2019
صورة الاعلان: فندق شيري ميرسكي اسكندريه - في القاهرة مصر

فندق شيري ميرسكي اسكندريه

(للبيع)

- في القاهرة مصر

#مكسيم_تورز #اسكندريه #شيري_ميرسكي فندق شيري ميرسكي 4 نجوم العرض ساري خلال الفتره من 17 اكتوبر الي .
العنوان:

القاهرة - مصر
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1,650 جنيه

19/10/2019
صورة الاعلان: تذكرة طيران من القاهرة لفيينا - في القاهرة مصر

تذكرة طيران من القاهرة لفيينا

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- في القاهرة مصر

السفر من القاهرة الي فيينا خصم 35 % علي الدرجة الاقتصادية العرض ساري حتي 31 اكتوبر.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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17/10/2019
صورة الاعلان: فندق تيتانيك رويال الغردقه - في القاهرة مصر

فندق تيتانيك رويال الغردقه

(للبيع)

- في القاهرة مصر

#مكسيم_تورز #تيتانيك_رويال #الغردقه العرض خلال الفتره من 1 نوفمبر الي 27 ديسمبر 2019 سعر الفرد في .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,500 جنيه

17/10/2019
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