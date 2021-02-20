للحصول علي الماجستير والدكتوراه

(للبيع)
|هل ترغب في تحقيق طموحك العلمي هل مشاغل العمل والاسرة تمنعك من الالتحاق بمقاعد الدراسة الحل عندنا بنظام التعليم عن بعد مع جامعة نيوكاسل الأمريكية تستطع تحقيق هد الحلم ليس عليك السفر او الجلوس لامتحانات عن طرق بحوث ترسلها للجامعة في مجال تخصصك تحصل على شهادتك مادا تنتظر لتحقيق حلمع فقط تواصل معنا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|جامعة أفق للعلوم الإنسانية والتطبيقية
|التليفون:
|00218914564080
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|العنوان:
|جنزور- جنزور
طرابلس - ليبيا
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 دولار
|تاريخ الإعلان:
|20/2/2021
|رقم الإعلان:
|2084480
500 دينار
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