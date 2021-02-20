للحصول علي الماجستير والدكتوراه

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ليبيا (طرابلس) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
هل ترغب في تحقيق طموحك العلمي هل مشاغل العمل والاسرة تمنعك من الالتحاق بمقاعد الدراسة الحل عندنا بنظام التعليم عن بعد مع جامعة نيوكاسل الأمريكية تستطع تحقيق هد الحلم ليس عليك السفر او الجلوس لامتحانات عن طرق بحوث ترسلها للجامعة في مجال تخصصك تحصل على شهادتك مادا تنتظر لتحقيق حلمع فقط تواصل معنا
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: جامعة أفق للعلوم الإنسانية والتطبيقية
التليفون: 00218914564080

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: جنزور- جنزور
طرابلس -

ليبيا
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,000 دولار
تاريخ الإعلان: 20/2/2021
رقم الإعلان: 2084480
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تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شركة أطلس خدمات النقل والشحن والتخزين والتخليص الجمركي

شركة أطلس خدمات النقل والشحن والتخزين والتخليص الجمركي

(للبيع)

نحن شركة تقدم لكم كل ما يتعلق بالشحن والنقل والتخزين من والى ليبيا وداخل ليبيا.
العنوان:

طرابلس - ليبيا

500 دينار

20/2/2021
صورة الاعلان: JOvIAL 6012 SeIss mADE

JOvIAL 6012 SeIss mADE

(للبيع)

ساعة جديدة ضد الماء من الوكالة.
العنوان:

بنغازي - ليبيا

اتصل

18/1/2021
صورة الاعلان: JOvIAL 6012 SeIss mADE

JOvIAL 6012 SeIss mADE

(للبيع)

ساعة جديدة ضد الماء من الوكالة.
العنوان:

بنغازي - ليبيا

اتصل

18/1/2021
صورة الاعلان: تصدير ملح طبيعي

تصدير ملح طبيعي

(للبيع)

ملح طبيعي.
العنوان:

بنغازي - ليبيا
القسم: 

اتصل

20/12/2020
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