للتعيين فورا (طلاب وخريجين )

(فرصة عمل)
|موظفين للرد علي استفسارات العملاء لشفت 6 ساعات – القبول للشباب والبنات – يقبل طلاب وخريجين – تامين صحي + تامين اجتماعي – راتب أساسي 4000ج – مؤهل ثانوي علي الاقل التواصل عن طريق الواتساب فقط ٠١١٤٢٦٣١٩٦١ رشا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|رشا
|التليفون:
|٠١١٤٢٦٣١٩٦١
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|العنوان:
|٥ عمارات الميريلاند جسر السويس- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|7/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071487
4,000 جنيه
اتصل
40,000 جنيه
40,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
(فرصة عمل)- في القاهرة مصر
40,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
اتصل
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه