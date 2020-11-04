للتعاقد الفورى مشغل سائق بمب خرسانة داهزة خبرة

(فرصة عمل)
|للتعاقد الفورى مطلوب عدد 3 مشغلين بمب خرسانة جاهزة شرط الخبرة راتب 3000 ريال نصف ريال نسبة اضافى على كل متر خرسانة مع توفير السكن والاقامة والتامين الطبي مسمى التاشيرة عامل للتواصل شركة طويق للتوظيف بالخارج 01228813938
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مطلوب مشغل سائق بمب خرسانة خبرة
|التليفون:
|01228813938
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|العنوان:
|105 برج الروضة شارع ترعة الزمر - مسجد نصر الدين - اول شارع الهرم- الهرم
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|4/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071314
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
111 ريال
30 درهم
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